Эксперт рассказала о возможных последствиях коронавирусной инфекции

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Заместитель директора по клинико-аналитической работе ЦНИИ эпидемиологии Роспотребнадзора, доктор медицинских наук, профессор Наталья Пшеничная рассказала о возможных проявлениях постковидного синдрома.
Эксперт рассказала о возможных последствиях коронавирусной инфекции
  • © РИА Новости / Алексей Майшев

В беседе с kp.ru она заявила, что чаще всего это долго сохраняющийся кашель, одышка и повышенная утомляемость, а также когнитивные нарушения, например, снижение памяти и концентрации внимания.

Ещё одно проявление — проблемы с сердечно-сосудистой системой.

«Ряд пациентов жалуется на чувство жжения в груди, головную и мышечные боли, головокружение. У некоторых отмечается субфебрилитет, когда температура постоянно держится на уровне 37—37,5», — отметила Пшеничная.

Ранее врач-иммунолог, специалист по особо опасным инфекциям доктор медицинских наук Владислав Жемчугов в беседе с URA.RU оценил ситуацию с пандемией в России.

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