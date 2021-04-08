Диетолог напомнила о необходимости завтрака

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Спортивный диетолог, член национальной ассоциации диетологов Ирина Писарева напомнила о необходимости завтрака.
Диетолог напомнила о необходимости завтрака
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«Себя обязательно нужно приучать завтракать. Обычно, когда мы просыпаемся, то пьём воду и идём умываться. Через 30 минут после пробуждения организму нужно дать поесть. Вода запускает и разгоняет метаболизм, улучшает обмен веществ. После этого должна поступить пища для энергии», — сказала она в беседе с ФАН.

По её словам, начинать день можно с блюд, богатых белками, сложными углеводами и полезными жирами. Например, это творог, творожная запеканка, сырники, отварная курица, отварные яйца, орехи.

Как отметила Писарева, калорийность завтрака может достигать 400 ккал.

«С утра у нас самый быстрый метаболизм. Это всё будет расходоваться в нужном нам направлении, поэтому не бойтесь делать завтраки более калорийными», — добавила она.

Ранее главный научный сотрудник лаборатории витаминов и минеральных веществ ФГБУН «ФИЦ питания и биотехнологии» Вера Коденцова в беседе с НСН дала рекомендации по выбору витаминов.

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