В Крыму прокомментировали ситуацию с COVID-19

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За сутки в Крыму зарегистрировали 91 случай COVID-19.
В Крыму прокомментировали ситуацию с COVID-19
  • © Константин Михальчевский
  • РИА Новости

Об этом сообщает kp.ru со ссылкой на главу республики Сергея Аксёнова.

Выписаны 73 пациента, всего — 35 886. За последние 24 часа лаборатории исследовали на наличие коронавируса тесты 2654 жителей.

Также стало известно, что в Приморском крае диагноз COVID-19 подтвердили ещё у 49 человек за сутки. С начала пандемии заболели 42 757 жителей, передаёт ИА PrimaMedia со ссылкой на региональный оперштаб.

Выздоровели 116 жителей, общее число выписанных достигло 39 933.

Ранее заместитель директора по клинико-аналитической работе ЦНИИ эпидемиологии Роспотребнадзора доктор медицинских наук профессор Наталья Пшеничная рассказала о возможных проявлениях постковидного синдрома.

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