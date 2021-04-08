В Крыму прокомментировали ситуацию с COVID-19
- © Константин Михальчевский
- РИА Новости
Об этом сообщает kp.ru со ссылкой на главу республики Сергея Аксёнова.
Выписаны 73 пациента, всего — 35 886. За последние 24 часа лаборатории исследовали на наличие коронавируса тесты 2654 жителей.
Также стало известно, что в Приморском крае диагноз COVID-19 подтвердили ещё у 49 человек за сутки. С начала пандемии заболели 42 757 жителей, передаёт ИА PrimaMedia со ссылкой на региональный оперштаб.
Выздоровели 116 жителей, общее число выписанных достигло 39 933.
Ранее заместитель директора по клинико-аналитической работе ЦНИИ эпидемиологии Роспотребнадзора доктор медицинских наук профессор Наталья Пшеничная рассказала о возможных проявлениях постковидного синдрома.