В Роскачестве сообщили итоги исследования обезжиренного творога российских марок

Специалисты Роскачества обнаружили бактерии кишечной палочки в обезжиренном твороге «Балтком», «Благода», «Вологжанка», «Коровка из Кореновки», «Савушкин», «Тульский» и «Экомилк».

Это является прямым нарушением требований безопасности, передают «Известия».

Всего Роскачество исследовало творог с жирностью до 1,8% 20 торговых марок. Товары закупались в сетях магазинов «Ашан», «Верный», «ВкусВилл», «Глобус», «Лента», а также через интернет-магазины «Перекрёсток Впрок» и «Утконос».

В твороге 14 марок специалисты зафиксировали значительное превышение норм по количеству дрожжей, у некоторых марок — в 150 раз.

Отмечается, что при частом употреблении такой творог может вызвать расстройство желудка или отравление.

Как передавало ранее ФБА «Экономика сегодня», в Роскачестве рассказали, разбираются ли россияне в органической продукции.