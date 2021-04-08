В Роскачестве сообщили итоги исследования обезжиренного творога российских марок
- РИА Новости
Это является прямым нарушением требований безопасности, передают «Известия».
Всего Роскачество исследовало творог с жирностью до 1,8% 20 торговых марок. Товары закупались в сетях магазинов «Ашан», «Верный», «ВкусВилл», «Глобус», «Лента», а также через интернет-магазины «Перекрёсток Впрок» и «Утконос».
В твороге 14 марок специалисты зафиксировали значительное превышение норм по количеству дрожжей, у некоторых марок — в 150 раз.
Отмечается, что при частом употреблении такой творог может вызвать расстройство желудка или отравление.
Как передавало ранее ФБА «Экономика сегодня», в Роскачестве рассказали, разбираются ли россияне в органической продукции.