Диетолог дала рекомендации по здоровому питанию

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Врач-диетолог Анжелика Дюваль дала рекомендации по здоровому питанию.
Диетолог дала рекомендации по здоровому питанию
  • Pixabay

«Во-первых, следует использовать в рационе пищу, приготовленную самостоятельно, а не производителем. То есть нужно максимально упрощать рецепты и блюда», — заявила она в беседе с Nation News.

Как отметила эксперт, чем меньше консервантов, красителей и эмульгаторов, тем легче организм справляется с пищей.

По словам Дюваль, важна и периодичность.

«Нам нужно есть каждые три — четыре часа», — считает диетолог. Она уточнила, что это три основных приёма пищи и один перекус.

Ранее депутат Госдумы Геннадий Онищенко в беседе с kp.ru рассказал о Всемирном дне здоровья.

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