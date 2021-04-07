Диетолог дала рекомендации по здоровому питанию

Врач-диетолог Анжелика Дюваль дала рекомендации по здоровому питанию.

«Во-первых, следует использовать в рационе пищу, приготовленную самостоятельно, а не производителем. То есть нужно максимально упрощать рецепты и блюда», — заявила она в беседе с Nation News.

Как отметила эксперт, чем меньше консервантов, красителей и эмульгаторов, тем легче организм справляется с пищей.

По словам Дюваль, важна и периодичность.

«Нам нужно есть каждые три — четыре часа», — считает диетолог. Она уточнила, что это три основных приёма пищи и один перекус.

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