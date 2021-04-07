Врач рассказал о главных факторах здоровья

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Главный врач ГКБ №15 им. О.М. Филатова Валерий Вечорко рассказал о главных факторах здоровья.
Врач рассказал о главных факторах здоровья
  • Pixabay

«Двигательная активность не только поднимает настроение и повышает жизненный тонус, но и способствует предотвращению различных заболеваний костно-мышечной системы и позвоночника, укреплению иммунитета, борьбе со стрессом и увеличению продолжительности жизни», — заявил он в беседе с «Вечерней Москвой».

По его словам, речь необязательно о серьёзных нагрузках. Как считает Вечорко, ежедневная утренняя зарядка приносит неоценимую пользу здоровью.

Врач также высказал мнение, что главная проблема человечества — неумеренность в еде.

«Сердечно-сосудистые заболевания, сахарный диабет, ожирение — бич современного времени. И всё это от избыточного употребления в пищу продуктов, которые не только не приносят пользы организму, а ещё и наносят ощутимый вред», — сказал он.

Ранее врач-эндокринолог, диетолог, нутрициолог АО «Медицина» Елена Евдокимова в беседе с Nation News рассказала, как отказаться от вечерних и ночных перекусов.

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