В Пермском крае оценили ход вакцинации от COVID-19

В Пермском крае оценили ход вакцинации от коронавируса.

Об этом сообщает kp.ru со ссылкой на данные Минздрава.

На 7 апреля первым компонентом «Спутника V» привиты 100 613 человек. Из них 66 012 поставили второй компонент.

Наиболее активно вакцинируются жители старше 60 лет — первый этап прошли более 43 193 таких граждан, 28 854 из них полностью завершили курс.

Ранее бывший главный санитарный врач России, депутат Госдумы Геннадий Онищенко в беседе с НСН прокомментировал ситуацию с пандемией в мире.