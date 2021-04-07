Эксперт прокомментировал закон о штрафе за высадку детей-безбилетников

Член Общественного совета при Министерстве транспорта России Илья Зотов прокомментировал закон о штрафе за высадку детей-безбилетников.

В беседе с газетой «Известия» он выразил мнение, что такая мера позволит прекратить резонансные случаи, когда кондукторы высаживали несовершеннолетних пассажиров в безлюдных местах в позднее время.

Как напомнил Зотов, в марте вступил в силу закон о запрете высадки детей из общественного транспорта.

«Однако отсутствовала административная ответственность. По-прежнему были случаи, когда на протяжении последних двух недель детей высаживали из общественного транспорта, в том числе в Республике Крым. Потому что водители знали, что никакая административная ответственность к ним не может быть применена», — пояснил эксперт.

Он также отметил, что на региональном уровне до сих пор не приняты нормативные акты, которые бы устанавливали процедуру проверки документов у детей и передачу ребёнка родителям в случае отсутствия денег на билет.

Госдума приняла в третьем чтении закон о санкциях для водителей и кондукторов за высадку детей-безбилетников из общественного транспорта, штраф составит 5000—30 000 рублей.

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