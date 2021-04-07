Госдума приняла закон о штрафе за высадку детей-безбилетников

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Госдума приняла в третьем чтении закон о санкциях для водителей и кондукторов за высадку детей-безбилетников из общественного транспорта, штраф составит 5000—30 000 рублей.
Госдума приняла закон о штрафе за высадку детей-безбилетников
  • © РИА Новости / Валерий Мельников

Соответствующая информация опубликована на официальном сайте Государственной думы.

«Штрафы будут грозить за принудительную высадку ребёнка, у которого нет билета или который не может оплатить проезд, если он едет в автобусе, троллейбусе или трамвае один», — говорится в сообщении.

Как отмечается, для водителя штраф составит 5000 рублей, для кондукторов или контролёров — 20 000—30 000 рублей.

7 марта 2021 года вступил в силу закон, который запрещает высаживать детей из транспорта за безбилетный проезд.

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