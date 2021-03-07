В России вступил в силу закон о запрете высаживать детей из транспорта

Короткая ссылка
Закон, который запрещает высаживать детей из транспорта за безбилетный проезд, вступил в силу в России.

«7 марта вступает в силу закон, который запрещает принудительно высаживать из общественного транспорта детей младше 16 лет за неоплаченный проезд, если они едут без сопровождения взрослых», — говорится в сообщении на сайте Госдумы.

По словам председателя Госдумы Вячеслава Володина, оставлять детей одних на дороге опасно для их жизни и здоровья.

Он подчеркнул, что ситуация, похожая на случай в Кирове, когда девочку 12 лет поздно вечером в 20-градусный мороз кондуктор высадил из автобуса, не должна повторяться.

10 февраля глава Национального родительского комитета, уполномоченный по правам ребёнка в Республике Татарстан Ирина Волынец оценила законопроект, запрещающий высаживать из общественного транспорта пассажиров младше 16 лет, не оплативших проезд.

Ошибка в тексте? Выделите её и нажмите «Ctrl + Enter»
Подписывайтесь на наш канал в Яндекс.Дзен
Ранее на эту тему:
Новости smi2.ru
Загрузка...
Сегодня в СМИ
  • Лента новостей
  • Картина дня
Все новости
Загрузка...
18+

© Автономная некоммерческая организация «ТВ-Новости», 2005—2021 гг. Все права защищены.

Сетевое издание rt.com зарегистрировано Роскомнадзором 21 декабря 2016 г., свидетельство Эл № ФС 77-68119

Главный редактор: Симоньян М. С. Адрес редакции: 111020, Москва, Боровая улица, 3к1. Телефон: +7 499 750-00-75 доб. 1200 E-mail: info@rttv.ru

Политика АНО «ТВ-Новости» в отношении обработки персональных данных

Организации, признанные экстремистскими и запрещённые на территории РФ

Данный сайт использует файлы cookies

Подтвердить