В Национальном родительском комитете оценили проект о запрете высадки детей за неоплату проезда

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Глава Национального родительского комитета, уполномоченный по правам ребёнка в Республике Татарстан Ирина Волынец оценила законопроект, запрещающий высаживать из общественного транспорта пассажиров младше 16 лет, не оплативших проезд, и принятый Госдумой во втором чтении.
В Национальном родительском комитете оценили проект о запрете высадки детей за неоплату проезда
  • © Алексей Куденко
  • РИА Новости

«Этот законопроект продиктован самой жизнью, и мы искренне рассчитываем на то, что он будет безоговорочно принят, потому что проблема действительно существует», — заявила она в беседе с Nation News.

По словам Волынец, она как омбудсмен ещё в 2020 году направила соответствующее обращение руководителям транспортных предприятий с требованием провести разъяснительную работу среди водителей, кондукторов, всех, кто имеет отношение к этой сфере.

Как считает эксперт, довольно часто детей высаживают из транспорта не только в случаях, когда они забыли проездной, но и когда он не срабатывает по техническим причинам.

«Нельзя высаживать детей, особенно в холодную зиму и на загородных, безлюдных трассах, так как это большой риск для жизни и здоровья детей. А такие случаи были», — сказала Волынец.

В декабре 2020 года kp.ru сообщал, что в Екатеринбурге прокуратура привлекла к ответственности диспетчера транспортной компании за то, что водитель автобуса высадил в безлюдном месте девятилетнюю девочку.

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