В Кировской области завели уголовное дело из-за высаженной из автобуса девочки
- РИА Новости
Об этом пишет progorod43.
Инцидент произошёл 25 февраля: кондуктор автобуса высадила девочку на мороз, потому что у той не хватило одного рубля на проезд. До въезда в город оставалась одна остановка, у ребёнка был разряжен телефон.
Прокуратура провела проверку и оценила действия работников АТП на предмет соблюдения требования законодательства об организации пассажирских перевозок, а также законодательства об охране жизни и здоровья несовершеннолетних.
Возбуждение уголовного дела по факту оставления ребёнка в опасности было признано законным.
По сообщениям kp.ru, в феврале в Волгограде уволили кондуктора, высадившего школьника из автобуса в мороз.