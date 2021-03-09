В Кировской области завели уголовное дело из-за высаженной из автобуса девочки

В прокуратуре Кировской области сообщили о возбуждении уголовного дела после того, как 12-летнюю девочку высадили из автобуса. Дело завели по статье об оставлении ребёнка в опасности.

Об этом пишет progorod43.

Инцидент произошёл 25 февраля: кондуктор автобуса высадила девочку на мороз, потому что у той не хватило одного рубля на проезд. До въезда в город оставалась одна остановка, у ребёнка был разряжен телефон.

Прокуратура провела проверку и оценила действия работников АТП на предмет соблюдения требования законодательства об организации пассажирских перевозок, а также законодательства об охране жизни и здоровья несовершеннолетних.

Возбуждение уголовного дела по факту оставления ребёнка в опасности было признано законным.

По сообщениям kp.ru, в феврале в Волгограде уволили кондуктора, высадившего школьника из автобуса в мороз.