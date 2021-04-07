В Кировской области прокомментировали ситуацию с COVID-19

За сутки в Кировской области выявили 82 случая COVID-19.

Об этом сообщает progorod43 со ссылкой на региональный Минздрав.

В больницах проходят лечение 1487 пациентов, на дому — 2383. Выздоровели за последние 24 часа 257 человек.

Также стало известно, что в Татарстане зарегистрировали 32 новых случая коронавируса. Общее число заболевших достигло 19 665, передаёт «Реальное время».

Выписаны 16 713 пациентов, в том числе 49 — за прошедшие 24 часа.

Ранее физиотерапевт, врач ЛФК Вера Криволапова рассказала о постковидном синдроме.