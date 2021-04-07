В Кировской области прокомментировали ситуацию с COVID-19
- РИА Новости
Об этом сообщает progorod43 со ссылкой на региональный Минздрав.
В больницах проходят лечение 1487 пациентов, на дому — 2383. Выздоровели за последние 24 часа 257 человек.
Также стало известно, что в Татарстане зарегистрировали 32 новых случая коронавируса. Общее число заболевших достигло 19 665, передаёт «Реальное время».
Выписаны 16 713 пациентов, в том числе 49 — за прошедшие 24 часа.
Ранее физиотерапевт, врач ЛФК Вера Криволапова рассказала о постковидном синдроме.