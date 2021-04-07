Партнёр Zoom в России оценил ситуацию с продажей доступа к сервису

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Андрей Петренко, гендиректор компании «РайтКонф» — официального партнёра Zoom в России, прокомментировал в беседе с RT решение Zoom Video Communications запретить своим дистрибьюторам продавать доступ к сервису российским государственным учреждениям и госкомпаниям.
Партнёр Zoom в России оценил ситуацию с продажей доступа к сервису
  • © REUTERS / Loren Elliott/File Photo

Он подтвердил, что правила предоставления услуг Zoom для госкомпаний в России изменятся, однако затруднился сказать, чем это обусловлено.

«Там может быть десять причин, но, поверьте, никто не банит, не запрещает покупать. Школы и университеты, если они государственные, они поставки должны вести по федеральному закону», — сказал Петренко.

Он добавил, что в публичной оферте Zoom указано, что компания «никому ничего не гарантирует, приложение может не работать в любой момент».

В то же время Петренко выразил мнение, что решение Zoom не продавать доступ к сервису госкомпаниям из России не означает, что текущие контракты будут аннулированы.

Ранее в IT-дирекции Высшей школы экономики сообщили, что компания Zoom ограничила пользование своим программным обеспечением для российских компаний с государственным участием.

В Минцифры заявили, что в России разработано пять систем видеосвязи, которые могут стать альтернативой Zoom в случае ограничения доступа к сервису российским госучреждениям и госкомпаниям.

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