В Минздраве рассказали о реабилитации пожилых пациентов после COVID-19

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Главный гериатр Минздрава России Ольга Ткачёва рассказала о реабилитации пожилых пациентов после COVID-19.
В Минздраве рассказали о реабилитации пожилых пациентов после COVID-19
  • © РИА Новости / Константин Михальчевский

«Минздрав России разработал и обновлял клинические рекомендации по лечению COVID-19 и реабилитации после COVID-19, которые позволяют и сейчас применять показавшие эффективность подходы к ведению пациентов вне зависимости от места их проживания. В них есть раздел «Пожилой возраст», — заявила она в беседе с газетой «Известия».

По её словам, для быстрого восстановления требуется значительное количество белка, достаточно высокая калорийность питания, поэтому разработаны специальные программы питания.

Для коррекции саркопении (уменьшения мышечной массы и силы) используются специальная физическая активность и питание с увеличением количества белка.

Ранее бывший главный санитарный врач России, депутат Госдумы Геннадий Онищенко в беседе с НСН прокомментировал ситуацию с пандемией в мире.

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