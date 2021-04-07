В Тамбовской области прокомментировали ситуацию с COVID-19
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Об этом сообщает «Тамбовский курьер» со ссылкой на региональный оперштаб.
Выздоровели 27 364 жителя.
На госпитализации находятся 498 пациентов, в том числе 463 с пневмонией. На карантине на дому под медицинским наблюдением — 2220 человек.
Также стало известно, что в Приморском крае зарегистрировали 47 случаев коронавируса за последние 24 часа. С начала пандемии диагноз подтвердили у 42 708 жителей, передаёт ИА PrimaMedia со ссылкой на региональный оперштаб.
Выписаны 146 пациентов за сутки. Прививку сделали 68 362 человека.
Ранее физиотерапевт, врач ЛФК Вера Криволапова рассказала о постковидном синдроме.