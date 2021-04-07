В Тамбовской области прокомментировали ситуацию с COVID-19

За сутки в Тамбовской области выявили 86 случаев COVID-19. Общее количество заболевших достигло 30 019.

Об этом сообщает «Тамбовский курьер» со ссылкой на региональный оперштаб.

Выздоровели 27 364 жителя.

На госпитализации находятся 498 пациентов, в том числе 463 с пневмонией. На карантине на дому под медицинским наблюдением — 2220 человек.

Также стало известно, что в Приморском крае зарегистрировали 47 случаев коронавируса за последние 24 часа. С начала пандемии диагноз подтвердили у 42 708 жителей, передаёт ИА PrimaMedia со ссылкой на региональный оперштаб.

Выписаны 146 пациентов за сутки. Прививку сделали 68 362 человека.

Ранее физиотерапевт, врач ЛФК Вера Криволапова рассказала о постковидном синдроме.