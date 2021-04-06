Ещё одна больница в Кирове прекратила работу с пациентами с COVID-19

Ещё одна больница в Кирове прекратила работу с пациентами с коронавирусной инфекцией COVID-19.

Об этом сообщает progorod43 со ссылкой на региональный Минздрав.

Инфекционный госпиталь для больных COVID-19 закрылся в Центре медицинской реабилитации. Он был развёрнут в ноябре 2020 года. За время его работы лечение от коронавируса прошли 1603 пациента.

Теперь в области работают десять инфекционных госпиталей.

Ранее врач-иммунолог доктор медицинских наук Владислав Жемчугов в беседе с НСН прокомментировал ситуацию с COVID-19 в Москве.