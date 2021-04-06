Ещё одна больница в Кирове прекратила работу с пациентами с COVID-19
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Об этом сообщает progorod43 со ссылкой на региональный Минздрав.
Инфекционный госпиталь для больных COVID-19 закрылся в Центре медицинской реабилитации. Он был развёрнут в ноябре 2020 года. За время его работы лечение от коронавируса прошли 1603 пациента.
Теперь в области работают десять инфекционных госпиталей.
Ранее врач-иммунолог доктор медицинских наук Владислав Жемчугов в беседе с НСН прокомментировал ситуацию с COVID-19 в Москве.