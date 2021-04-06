Диетолог рассказала о безопасной для здоровья суточной дозе сахара

Главный диетолог Департамента здравоохранения Москвы Антонина Стародубова рассказала, сколько сахара можно употреблять в день без вреда для здоровья.

Об этом она рассказала в беседе с телеканалом «Звезда».

«ВОЗ ограничивает до 50 г добавленного сахара в день. Это именно добавленный, сюда не входит молоко с лактозой, сюда не входят фрукты и овощи, где это в естественном виде содержится. Следующий шаг — до 25 г ограничение, это обсуждается, что ещё в два раза меньше нам нужно добавленного сахара», — указала диетолог.

Специалист подчеркнула, что для людей, страдающих от ожирения либо сахарного диабета, предельные порции добавленного сахара в день должны быть ещё ниже.

Ранее врач-эндокринолог, диетолог, нутрициолог АО «Медицина» Елена Евдокимова в беседе с Nation News рассказала, как отказаться от вечерних и ночных перекусов.