Диетолог рассказала о безопасной для здоровья суточной дозе сахара

Короткая ссылка
Главный диетолог Департамента здравоохранения Москвы Антонина Стародубова рассказала, сколько сахара можно употреблять в день без вреда для здоровья.
Диетолог рассказала о безопасной для здоровья суточной дозе сахара
  • Pixabay

Об этом она рассказала в беседе с телеканалом «Звезда».

«ВОЗ ограничивает до 50 г добавленного сахара в день. Это именно добавленный, сюда не входит молоко с лактозой, сюда не входят фрукты и овощи, где это в естественном виде содержится. Следующий шаг — до 25 г ограничение, это обсуждается, что ещё в два раза меньше нам нужно добавленного сахара», — указала диетолог.

Специалист подчеркнула, что для людей, страдающих от ожирения либо сахарного диабета, предельные порции добавленного сахара в день должны быть ещё ниже.

Ранее врач-эндокринолог, диетолог, нутрициолог АО «Медицина» Елена Евдокимова в беседе с Nation News рассказала, как отказаться от вечерних и ночных перекусов.

Ошибка в тексте? Выделите её и нажмите «Ctrl + Enter»
Добавьте RT в список ваших источников
Новости smi2.ru
Загрузка...
Сегодня в СМИ
  • Лента новостей
  • Картина дня
Все новости
Загрузка...
18+

© Автономная некоммерческая организация «ТВ-Новости», 2005—2021 гг. Все права защищены.

Сетевое издание rt.com зарегистрировано Роскомнадзором 21 декабря 2016 г., свидетельство Эл № ФС 77-68119

Главный редактор: Симоньян М. С. Адрес редакции: 111020, Москва, Боровая улица, 3к1. Телефон: +7 499 750-00-75 доб. 1200 E-mail: info@rttv.ru

Политика АНО «ТВ-Новости» в отношении обработки персональных данных

Организации, признанные экстремистскими и запрещённые на территории РФ

Данный сайт использует файлы cookies

Подтвердить