В Госдуме прокомментировали идею о повышении роли медиков в школах

Член комитета Госдумы по контролю и регламенту Алексей Кобилев прокомментировал идею о повышении роли медиков в школах.

«Медицинские работники в школах ограничены в своих правах и не могут оказать должной помощи ребёнку без его представителя», — заявил он в беседе с ФАН.

Как отметил депутат, соответствующий законопроект призван фактически приравнять медработника в школе к преподавательскому и даже руководящему составу учебного заведения.

«Он будет участвовать в педсоветах, в административной деятельности учебного заведения», — пояснил Кобилев.

По его словам, нужна любая разъяснительная работа, направленная на здоровье и безопасность ребёнка.

Ранее первый зампред комитета Госдумы по образованию и науке Олег Смолин в беседе с НСН оценил последствия дистанционного обучения.