Осуждённый за расстрел коллег экс-полицейский сообщил ОНК о намерении обжаловать приговор

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RT
Приговорённый к 19 годам лишения свободы бывший полицейский Алексей Смирнов, расстрелявший сотрудников УСБ МВД России на станции метро «Рязанский проспект» в сентябре 2019 года, намерен обжаловать приговор. Об этом RT сообщили в ОНК Москвы.
Осуждённый за расстрел коллег экс-полицейский сообщил ОНК о намерении обжаловать приговор
  • РИА Новости

«С приговором не согласен, буду его обжаловать», — привёл его слова один из членов комиссии, посетивший Смирнова в СИЗО №4. 

По словам собеседника RT, бывший полицейский не признаёт вину. В беседе с правозащитниками он заявил, что считает себя жертвой провокации со стороны сотрудников УСБ. 

«В суде нам не дали показать присяжным видео, как сотрудники УСБ готовили эту провокацию, и моё право на защиту было нарушено», — рассказал Смирнов членам ОНК. 

В СИЗО он находится в десятиместной камере, но всего в ней шесть человек.

«Бывший полицейский говорит, что и администрация, и сокамерники к нему хорошо относятся, и просит, чтобы его не этапировали в СИЗО другого региона до рассмотрения апелляции. Хотя у него есть серьёзные претензии к питанию. Он говорит, что в баланде мало мяса, лишь волокна говядины или курятины, а целых кусочков нет», — отметили в ОНК. 

В феврале 2021 года коллегия присяжных признала Смирнова виновным в расстреле коллег, но достойным снисхождения. 

Суд 5 апреля приговорил экс-полицейского к 19 годам лишения свободы. Также Смирнов должен выплатить семье погибшего от его рук сотрудника полиции 3,5 млн рублей. 

В сентябре 2019 года в вестибюле станции метро «Рязанский проспект» в Москве сотрудник полиции метрополитена, подозреваемый в получении взятки, открыл стрельбу из табельного оружия по сотрудникам отдела собственной безопасности. 

В результате произошедшего один полицейский погиб, ещё один пострадал.

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