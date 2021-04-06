Диетолог дал рекомендации по употреблению говядины

Врач-диетолог кандидат медицинских наук Михаил Гинзбург дал рекомендации по употреблению говядины.

«Говядина относится к представителям красного мяса, в последнее время находят, что его избыток в питании человека — это не есть хорошо. Здорово повышаются риски ранней смерти, заболеваний, связанных с метаболическим синдромом, атеросклероза», — заявил он в беседе со «Взглядом».

По его словам, избыток говядины нежелателен, особенно для людей старше 40 лет.

Как считает эксперт, можно заменить красное мясо морской рыбой и мясом курицы.

Гинзбург также советует полностью отказаться от продуктов глубокой переработки, например, колбасы и сосисок.

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