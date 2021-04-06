Одна из жертв отбывшего срок скопинского маньяка получила госзащиту

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Екатерина Мартынова, одна из двух девушек, которых в 2000 году похитил и на протяжении более трёх лет держал в подземном бункере в Рязанской области Виктор Мохов, получила госзащиту.

«Да, я подписала все документы. Госзащита мне и моей семье. Конкретные меры просили не разглашать, но теперь я в безопасности», — цитирует её ТАСС.

По словам Мартыновой, она обратилась в Следственный комитет с целью возбуждения уголовного дела в отношении Мохова и ограничения его публичных высказываний и активности в соцсетях, а также попросила предоставить ей госзащиту.

Ранее сообщалось, что Мохову вынесли штраф за несоблюдение назначенных судом ограничений.

Председатель СК Александр Бастрыкин поручил провести процессуальную проверку после высказываний Мохова в СМИ.

В сентябре 2000 года Виктор Мохов вместе со своей сообщницей Еленой Бадукиной похитил двух девушек, когда те возвращались с дискотеки.

Последующие три года и семь месяцев маньяк держал их в подземном бункере и периодически насиловал.

3 марта Виктор Мохов, отсидев целиком назначенный ему 17-летний срок, вышел на свободу.

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