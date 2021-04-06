Одна из жертв отбывшего срок скопинского маньяка получила госзащиту
«Да, я подписала все документы. Госзащита мне и моей семье. Конкретные меры просили не разглашать, но теперь я в безопасности», — цитирует её ТАСС.
По словам Мартыновой, она обратилась в Следственный комитет с целью возбуждения уголовного дела в отношении Мохова и ограничения его публичных высказываний и активности в соцсетях, а также попросила предоставить ей госзащиту.
Ранее сообщалось, что Мохову вынесли штраф за несоблюдение назначенных судом ограничений.
Председатель СК Александр Бастрыкин поручил провести процессуальную проверку после высказываний Мохова в СМИ.
В сентябре 2000 года Виктор Мохов вместе со своей сообщницей Еленой Бадукиной похитил двух девушек, когда те возвращались с дискотеки.
Последующие три года и семь месяцев маньяк держал их в подземном бункере и периодически насиловал.
3 марта Виктор Мохов, отсидев целиком назначенный ему 17-летний срок, вышел на свободу.
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