Скопинскому маньяку назначили штраф

Виктору Мохову, который 3 марта вышел на свободу после 17 лет в тюрьме за похищение и изнасилование двух девушек, вынесен штраф за несоблюдение назначенных судом ограничений, сообщили в судебном участке №31 Скопинского райсуда Рязанской области.

«Постановлением мирового судьи судебного участка № 31 судебного района Скопинского районного суда Рязанской области от 1 апреля 2021 года Мохов В. В. признан виновным в совершении административного правонарушения, предусмотренного ч. 1 ст. 19.24 КоАП РФ, в связи с нарушением... административного ограничения, установленного ему решением Пугачёвского районного суда Саратовской области», — цитирует мирового судью участка Елену Петрушкову ТАСС.

Она уточнила, что административное ограничение было назначено Мохову 25 сентября 2020 года.

По решению мирового судьи Мохову назначен административный штраф в размере 1200 рублей.

Председатель Следственного комитета России Александр Бастрыкин поручил провести процессуальную проверку после высказываний Мохова в СМИ.

В сентябре 2000 года Виктор Мохов вместе со своей сообщницей Еленой Бадукиной похитил двух девушек, когда те возвращались с дискотеки.

Последующие три года и семь месяцев маньяк держал их в подземном бункере и периодически насиловал.

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