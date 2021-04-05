Скопинскому маньяку назначили штраф
«Постановлением мирового судьи судебного участка № 31 судебного района Скопинского районного суда Рязанской области от 1 апреля 2021 года Мохов В. В. признан виновным в совершении административного правонарушения, предусмотренного ч. 1 ст. 19.24 КоАП РФ, в связи с нарушением... административного ограничения, установленного ему решением Пугачёвского районного суда Саратовской области», — цитирует мирового судью участка Елену Петрушкову ТАСС.
Она уточнила, что административное ограничение было назначено Мохову 25 сентября 2020 года.
По решению мирового судьи Мохову назначен административный штраф в размере 1200 рублей.
Председатель Следственного комитета России Александр Бастрыкин поручил провести процессуальную проверку после высказываний Мохова в СМИ.
В сентябре 2000 года Виктор Мохов вместе со своей сообщницей Еленой Бадукиной похитил двух девушек, когда те возвращались с дискотеки.
Последующие три года и семь месяцев маньяк держал их в подземном бункере и периодически насиловал.
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