Бастрыкин поручил проверить высказывания «скопинского маньяка» в СМИ

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Председатель Следственного комитета Александр Бастрыкин поручил провести процессуальную проверку после высказываний в СМИ Виктора Мохова, который отбыл 17 лет в тюрьме за похищение и изнасилование двух девушек.
Бастрыкин поручил проверить высказывания «скопинского маньяка» в СМИ
  • РИА Новости

«Накануне в СМИ было опубликовано интервью Мохова, который ранее отбывал наказание за особо тяжкие преступления против личности, вызвавшее широкий общественный резонанс. Журналисты и общественники обращают внимание правоохранительных органов на возможное приготовление нового преступления со стороны мужчины», — говорится в сообщении Следственного комитета.

Бастрыкин поручил следователям изучить все высказывания Мохова и дать им «надлежащую правовую оценку».

В сентябре 2000 года Виктор Мохов вместе со своей сообщницей Еленой Бадукиной похитил двух девушек, когда те возвращались с дискотеки.

Последующие три года и семь месяцев маньяк держал их в подземном бункере и периодически насиловал.

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