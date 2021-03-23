Бастрыкин поручил проверить высказывания «скопинского маньяка» в СМИ

Председатель Следственного комитета Александр Бастрыкин поручил провести процессуальную проверку после высказываний в СМИ Виктора Мохова, который отбыл 17 лет в тюрьме за похищение и изнасилование двух девушек.

«Накануне в СМИ было опубликовано интервью Мохова, который ранее отбывал наказание за особо тяжкие преступления против личности, вызвавшее широкий общественный резонанс. Журналисты и общественники обращают внимание правоохранительных органов на возможное приготовление нового преступления со стороны мужчины», — говорится в сообщении Следственного комитета.

Бастрыкин поручил следователям изучить все высказывания Мохова и дать им «надлежащую правовую оценку».

В сентябре 2000 года Виктор Мохов вместе со своей сообщницей Еленой Бадукиной похитил двух девушек, когда те возвращались с дискотеки.

Последующие три года и семь месяцев маньяк держал их в подземном бункере и периодически насиловал.