«Отнял у двух молодых девушек три года и семь месяцев жизни»: маньяк Виктор Мохов вышел на свободу после 17 лет тюрьмы

Скопинский маньяк Виктор Мохов, отсидев целиком назначенный ему 17-летний срок, 3 марта вышел на свободу. Он был осуждён за похищение и изнасилование Екатерины Мартыновой и Елены Самохиной, которых держал в подземном бункере на протяжении трёх лет и семи месяцев. После освобождения из колонии в Саратовской области 70-летний Мохов вернётся в родной Скопин, где ещё долго будет находиться под наблюдением правоохранительных органов. Кроме того, в отношении него продолжит действовать ряд ограничений. Одна из жертв маньяка рассказала RT о его попытках выйти с ней на связь из колонии.

3 марта Виктор Мохов, отсидевший 17 лет в тюрьме за похищение и изнасилование двух девушек, вышел на свободу. Несмотря на то что Мохов полностью отбыл срок, Пугачёвский районный суд Саратовской области ранее наложил на него ряд серьёзных ограничений.

После освобождения он не сможет посещать массовые мероприятия и покидать дом с 22 до шести часов (за исключением случаев служебной необходимости). Также Мохову запретили без разрешения правоохранительных органов выезжать за пределы Скопинского района. Кроме того, в течение шести лет он будет оставаться под административным надзором и дважды в месяц должен приходить отмечаться в полицию.

Более трёх лет удерживал жертв в бункере

30 сентября 2000 года жительницы Рязани 14-летняя Катя Мартынова и 17-летняя Лена Самохина возвращались с дискотеки домой. Виктор Мохов и его сообщница Елена Бадукина предложили подвезти подруг. Они угостили их спиртными напитками, куда было подмешано снотворное.

Воспользовавшись тем, что пассажирки уснули, преступник отвёз их в расположенный неподалёку город Скопин. Там на дачном участке Мохова был гараж с подземным бункером, который он построил заранее.

Маньяк и его подельница затащили девушек бункер, где им на глубине шести метров предстояло провести ужасные три года и семь месяцев.

На протяжении всего времени жертвы подвергались сексуальному насилию, а Елена трижды беременела от маньяка. Она родила двоих детей, которых Мохов отобрал. Роды принимала Катя, руководствуясь учебником по акушерству и гинекологии.

Девушкам удалось спастись благодаря счастливой случайности. Преступник познакомил Катю с девушкой, которой он сдавал комнату, представив её своей племянницей. На следующую встречу пленница подбросила квартирантке записку с просьбой о помощи. В ней подруги написали о произошедшем с ними и попросили обратиться в милицию.

Девушки были освобождены 4 мая 2004 года. В Скопинском городском суде 30 августа 2005 года Мохову был вынесен приговор — 17 лет строгого режима за похищение двух или более лиц и изнасилование заведомо несовершеннолетней.

Его сообщницу Елену Бадукину осудили на 5,5 года лишения свободы.

«Сейчас он может заработать на своём освобождении хорошие деньги»

Одна из жертв скопинского маньяка Екатерина Мартынова возмущена таким ажиотажем вокруг своего мучителя и его выхода из тюрьмы.

«Это преступник, он отнял у двух молодых девушек три года и семь месяцев жизни. Дети, которые родились в бункере, ни в чём не виноваты, а у них такой отец и рождение. Почему столько внимания? Для меня это удивительно. И сейчас он может заработать на своём освобождении хорошие деньги. Некоторые даже предлагают посадить нас в одной телестудии. Все хотят какого-то экшена, которого не будет», — заявила она RT.

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Действительно, свои планы после выхода преступник уже построил.

В августе 2020 года человек, представившийся Виктором Моховым, вышел на связь с редакцией RT. Он сообщил, что выходит 3 марта 2021 года, и добавил: «Когда освобожусь, надо принять участие в телешоу». Также представившийся Моховым упомянул, что ему необходимо «много» денег на ремонт дома и приобретение «всего необходимого».

В 2017 году преступник написал письмо Екатерине Мартыновой.

«Написал письмо после того, как прочитал мою книгу, где я рассказываю о пережитом. Никаких проблесков совести, попыток просить прощения. Наехал на меня: мол, всё, что я написала, — неправда, а когда он выйдет, то всем расскажет, как на самом деле всё было. То письмо я порвала и выбросила», — рассказывала она в интервью RT.

По словам девушки, маньяк пытался с ней выйти на связь во второй раз.

«Он написал мне во «ВКонтакте» и представился другим именем, сказал, что он человек, который сидит с Моховым, и если нужно что-то узнать о нём, то он мне может рассказать. Я сразу его заблокировала. Потом выяснилось, что это был именно он, в этом преступник сам признался моему знакомому журналисту», — рассказывает Мартынова.

«Что касается моей защиты. Мне говорили, что я могу как-то повлиять, может быть, продлить ему срок. Но это очень сложно, нужны хорошие юристы и основания. По сути, у меня никаких рычагов нет. Человек отсидел от звонка до звонка, и его выпускают. Нужно ждать следующего преступления, чтобы его посадили в тюрьму. Я не скажу, что боюсь его выхода и того, что он мне будет как-то мстить. Но мне было бы спокойнее, если бы у нас был закон, который, например, предписывает преступнику не приближаться к своей жертве хотя бы на 500 м, как это есть в других странах. Ведь я могу просто выйти из дома и встретиться с ним», — объясняет девушка.

Есть закон о государственной защите, который подошёл бы в данном случае, но он действует только во время самого судопроизводства, объяснила RT правозащитница Алёна Попова.

«А когда человек отсидел и вышел, в России до сих пор нет ничего, что бы защищало жертв насилия в этом случае. В России нет термина «преследование». Единственное, что Мохов будет на особом контроле. У нас нет возможности анонимизировать данные человека, поэтому легко будет Катю вычислить по её цифровым следам, особенно сейчас, когда человек отсидел и у него есть умысел найти другого человека», — подчеркнула Попова.

Сейчас Екатерина готовится к публикации своей второй книги «Исповедь узницы подземелья», которая состоится 4 марта.

«Выпустить книгу в этот день было решением издательства. Но ни я, ни они не знали, что этот день практически совпадает с днём освобождения преступника. Я думаю, что выход моей книги именно в этот день — к лучшему», — говорит собеседница RT.