«Воспользовался возможностью лёгкие деньги получать»: в Казани задержан подозреваемый в убийствах 26 пожилых женщин

В Казани задержан один из самых разыскиваемых преступников России, на счету которого не менее 26 убийств пожилых женщин в 12 регионах страны. Поиски мужчины велись с 2011 года. Маньяк действовал примерно по одной и той же схеме — под надуманным предлогом проникал в квартиры пожилых одиноких женщин, после чего расправлялся с ними и грабил квартиры. Задержанным оказался 38-летний ранее судимый Радик Тагиров. На допросе он признал вину и рассказал о своих преступлениях.

В Казани в результате совместных действий МВД, ФСБ и СК России 1 декабря задержан подозреваемый в серии убийств пожилых женщин, происходивших в 2011—2012 годах в ряде регионов России. Им оказался 38-летний ранее судимый житель Татарстана Радик Тагиров.

На счету поволжского маньяка, как окрестили убийцу журналисты, не менее 26 жертв. Впрочем, некоторые СМИ сообщают, что это число может быть больше. Долгое время преступления оставались нераскрытыми, а Тагиров считался одним из самых разыскиваемых преступников России.

10 тысяч экспертиз

Подробностей задержания Тагирова пока немного. По данным СМИ, его взяли около полуночи в квартире гражданской жены. Выйти на след предполагаемого маньяка следователям помогли многочисленные генетические исследования: «На основании результатов криминалистических исследований и анализа обнаруженных на местах происшествия биологических объектов и иных следов преступлений установлено, что все деяния совершены одним лицом. На это указывало совпадение генотипа и следов обуви нападавшего, а также стереотипный характер его действий».

«В результате кропотливой и планомерной работы следственно-оперативной группы в составе следователей Главного следственного управления и криминалистов СК России, сотрудников ФСБ России и ГУУР МВД России и путём проведения более 10 тыс. сравнительных генетических экспертиз и получения совпадений генотипа по криминалистическим базам учёта установлен 38-летний житель Казани Радик Тагиров. Мужчина, работающий слесарем, судим в 2009 году за кражу. У него получены образцы биологического материала, по которым назначена генетическая экспертиза», — говорится в сообщении Следственного комитета РФ.

В свою очередь, в МВД России добавили, что злоумышленник пользовался доверчивостью своих жертв преклонного возраста.

«Представляясь работником ЖКХ или социальных служб, он беспрепятственно проходил в их квартиры. Совершив убийство, похищал сбережения пенсионерок и скрывался», — рассказала официальный представитель ведомства Ирина Волк.

Она подтвердила, что вычислить подозреваемого удалось благодаря генетическому материалу, изъятому с мест преступления, и комплексу экспертиз, которые позволили установить его личность.

В ведомстве отметили, что ранее Тагиров отбывал наказание в местах лишения свободы за кражу и незаконный оборот оружия (ст. 158 и 222 УК РФ), на свободу он вышел в июне 2010 года.

Комментарий представителя МВД Ирины Волк

«Кушать хотел»

На первом допросе, кадры которого опубликовало МВД России, Тагиров рассказал, что убивать он начал примерно в 2010—2011 годах, почти сразу же после выхода из колонии.

«Спонтанно это всё. Кушать хотел. Так получилось. Воспользовался возможностью лёгкие деньги получать», — признался задержанный.

По его словам, он выслеживал своих жертв — пожилых женщин с сумками — на рынках и возле магазинов и провожал их до дома. Представившись сотрудником управляющей компании, Тагиров попадал в квартиру к жертве, после чего душил её различными способами, а всё ценное забирал.

Когда ему задали вопрос, можно ли было обойтись без убийств, мужчина только пожал плечами: «Можно было не убивать. Но я почему-то так не делал. Не могу объяснить».

Во время допроса задержанный с трудом вспоминал не только число своих жертв, но и подробности своей биографии. А вот способ убийства описал подробно. По словам Тагирова, он душил своих жертв руками, сзади, до тех пор пока те не упадут.

На уточняющий вопрос следователя, почему он выбирал именно такой способ расправы, Тагиров ответил: «Тихий, быстрый, безболезненный для них, как мне казалось, способ», — объяснил задержанный.

© СУ СК по Свердловской области

Долгие поиски и рекордная награда

Первые убийства женщин Тагиров совершил в марте 2011 года. Однако, даже когда сыщики поняли, что череда кровавых преступлений совершена одним и тем же человеком, на след преступника выйти не удавалось.

В 2012 году, по данным СМИ, злоумышленник попал в объектив камеры видеонаблюдения, установленной в подъезде одной из жертв. Но полученное изображение мужчины, снятого в профиль, оказалось плохого качества.

В 2013 году за помощь следствию в розыске маньяка МВД обещало 1 млн рублей. В 2017 году награда за помощь в розыске и поимке маньяка выросла до 3 млн рублей.

В ориентировке на преступника указывались ряд его психолого-криминалистических качеств, в частности возраст от 20 до 35 лет, рост около 175 см, наличие криминального опыта и другие, а также описывалось, как именно он совершал убийства.

В 2017 году, по информации СМИ, на причастность к убийствам проверялся задержанный в Самаре за убийство двух пожилых женщин уроженец Казахстана Павел Шайахметов.

В сообщении СК России 1 декабря отмечается, что расследуются 26 убийств, совершённых в 12 субъектах РФ. При этом не исключено, что окончательный список жертв поволжского маньяка окажется ещё длиннее.

В ближайшее время следователи будут ходатайствовать об аресте Радика Тагирова. В случае доказательства вины ему грозит пожизненное заключение.