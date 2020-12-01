Задержанный слесарь рассказал о мотиве убийств 26 человек в Татарстане

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Задержанный по подозрению в убийстве 26 пожилых женщин в Татарстане рассказал, что мотивом для совершения преступлений стала возможность получить «лёгкие деньги».
Задержанный слесарь рассказал о мотиве убийств 26 человек в Татарстане
  • © Виталий Белоусов/РИА Новости

«Спонтанно всё это происходило. Кушать хотел. На улице жил. Так получилось, что воспользовался возможностью лёгких денег», —  заявил он на видео, которое опубликовало МВД России.

Подозреваемый согласился, что мог ограничиться лишь ограблением и не совершать убийства.

«Но я почему-то так не делал. Не могу объяснить», — сказал мужчина.

Ранее сообщалось о задержании в Татарстане слесаря, которого подозревают в убийстве 26 пожилых женщин в 2011—2012 годах.

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