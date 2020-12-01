В Саратове задержали подозреваемую в убийстве женщины и ребёнка
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«Установлена личность женщины, причастной к совершению данного особо тяжкого преступления. Ею оказалась 53-летняя жительница города Саратова», — говорится в сообщении.
Как отмечается, решается вопрос об избрании меры пресечения.
29 ноября тела 38-летней женщины и её четырёхлетней дочери были обнаружены с множественными ножевыми ранениями в квартире дома на улице Чернышевского.