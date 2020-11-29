В Саратове возбудили дело об убийстве женщины и четырёхлетнего ребёнка
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«29 ноября 2020 года в вечернее время в квартире дома по улице Чернышевского города Саратова обнаружено тело 38-летней женщины и её четырёхлетней дочери с множественными ножевыми ранениями», — говорится в пресс-релизе.
По данному факту возбуждено дело по ч. 2 ст. 105 УК России «Убийство двух лиц, в том числе малолетнего».
Местная полиция выполняет оперативно-разыскные мероприятия для задержания подозреваемого.
По данным источника РИА Новости в силовых структурах региона, к убийству может быть причастен отец ребёнка, которого сотрудники полиции сняли с поезда по пути в Москву.
Ранее СК возбудил дело о покушении на убийство после госпитализации из квартиры Подольска девятилетнего мальчика с пятью колото-резаными ранениями спины и живота.
В нападении на ребёнка подозревают сожителя женщины, под опекой которой находился ребёнок.