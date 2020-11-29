В Саратове возбудили дело об убийстве женщины и четырёхлетнего ребёнка

Короткая ссылка
В Саратове возбудили дело об убийстве после обнаружения в квартире тел женщины и четырёхлетнего ребёнка с множественными ножевыми ранениями. Об этом сообщили в региональном главке Следственного комитета России.
В Саратове возбудили дело об убийстве женщины и четырёхлетнего ребёнка
  • © РИА Новости / Евгений Одиноков

«29 ноября 2020 года в вечернее время в квартире дома по улице Чернышевского города Саратова обнаружено тело 38-летней женщины и её четырёхлетней дочери с множественными ножевыми ранениями», — говорится в пресс-релизе.

По данному факту возбуждено дело по ч. 2 ст. 105 УК России «Убийство двух лиц, в том числе малолетнего».

Местная полиция выполняет оперативно-разыскные мероприятия для задержания подозреваемого.

По данным источника РИА Новости в силовых структурах региона, к убийству может быть причастен отец ребёнка, которого сотрудники полиции сняли с поезда по пути в Москву.

Ранее СК возбудил дело о покушении на убийство после госпитализации из квартиры Подольска девятилетнего мальчика с пятью колото-резаными ранениями спины и живота.

В нападении на ребёнка подозревают сожителя женщины, под опекой которой находился ребёнок.

Ошибка в тексте? Выделите её и нажмите «Ctrl + Enter»
Добавьте RT в список ваших источников
Новости smi2.ru
Загрузка...
Сегодня в СМИ
  • Лента новостей
  • Картина дня
Все новости
Загрузка...
18+

© Автономная некоммерческая организация «ТВ-Новости», 2005—2020 гг. Все права защищены.

Сетевое издание rt.com зарегистрировано Роскомнадзором 21 декабря 2016 г., свидетельство Эл № ФС 77-68119

Главный редактор: Симоньян М. С. Адрес редакции: Москва, Боровая улица, 3к1. Телефон: +7 499 750-00-75 доб. 1200 E-mail: info@rttv.ru

Политика АНО «ТВ-Новости» в отношении обработки персональных данных

Организации, признанные экстремистскими и запрещённые на территории РФ

Данный сайт использует файлы cookies

Подтвердить