В нападении на ребёнка в Подмосковье подозревают сожителя его опекуна

В нанесении девятилетнему мальчику колото-резаных ранений в Подольске подозревают сожителя женщины, под опекой которой находился ребёнок, заявили в прокуратуре Московской области.

РИА Новости

«По предварительным данным, противоправные действия в отношении ребёнка совершил мужчина, проживающий в квартире опекуна», — цитирует пресс-службу ТАСС. Побои и ножевые ранения были нанесены мальчику вечером 25 ноября. Прокуратура начала проверку по факту происшествия. Ранее СК возбудил дело о покушении на убийство после госпитализации из квартиры Подольска девятилетнего мальчика с пятью колото-резаными ранениями спины и живота.