В нападении на ребёнка в Подмосковье подозревают сожителя его опекуна
- РИА Новости
«По предварительным данным, противоправные действия в отношении ребёнка совершил мужчина, проживающий в квартире опекуна», — цитирует пресс-службу ТАСС.
Побои и ножевые ранения были нанесены мальчику вечером 25 ноября.
Прокуратура начала проверку по факту происшествия.
Ранее СК возбудил дело о покушении на убийство после госпитализации из квартиры Подольска девятилетнего мальчика с пятью колото-резаными ранениями спины и живота.