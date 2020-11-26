В нападении на ребёнка в Подмосковье подозревают сожителя его опекуна

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В нанесении девятилетнему мальчику колото-резаных ранений в Подольске подозревают сожителя женщины, под опекой которой находился ребёнок, заявили в прокуратуре Московской области.
В нападении на ребёнка в Подмосковье подозревают сожителя его опекуна
  • РИА Новости

«По предварительным данным, противоправные действия в отношении ребёнка совершил мужчина, проживающий в квартире опекуна», — цитирует пресс-службу ТАСС.

Побои и ножевые ранения были нанесены мальчику вечером 25 ноября.

Прокуратура начала проверку по факту происшествия.

Ранее СК возбудил дело о покушении на убийство после госпитализации из квартиры Подольска девятилетнего мальчика с пятью колото-резаными ранениями спины и живота.

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