Из квартиры в Подольске госпитализировали мальчика с колотыми ранами
- РИА Новости
«25 ноября 2020 года в медицинское учреждение г. о. Подольска госпитализирован из квартиры девятилетний мальчик с пятью колото-резаными ранениями в области живота и спины. По факту покушения на убийство малолетнего... возбуждено уголовное дело», — говорится в пресс-релизе.
По данным следствия, мальчик с 2013 года проживал под опекой местной жительницы. В ходе расследования будет дана правовая оценка действиям или бездействию органов опеки и попечительства.
Следствие назначило экспертизы и проводит допросы, принимаются меры для задержания причастных к преступлению лиц.
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