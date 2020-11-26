Из квартиры в Подольске госпитализировали мальчика с колотыми ранами

В Подольске возбуждено дело о покушении на убийство после госпитализации из квартиры города девятилетнего мальчика с колото-резаными ранениями спины и живота, сообщили в региональном главке Следственного комитета России.

«25 ноября 2020 года в медицинское учреждение г. о. Подольска госпитализирован из квартиры девятилетний мальчик с пятью колото-резаными ранениями в области живота и спины. По факту покушения на убийство малолетнего... возбуждено уголовное дело», — говорится в пресс-релизе.

По данным следствия, мальчик с 2013 года проживал под опекой местной жительницы. В ходе расследования будет дана правовая оценка действиям или бездействию органов опеки и попечительства.

Следствие назначило экспертизы и проводит допросы, принимаются меры для задержания причастных к преступлению лиц.

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