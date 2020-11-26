Из квартиры в Подольске госпитализировали мальчика с колотыми ранами

Короткая ссылка
В Подольске возбуждено дело о покушении на убийство после госпитализации из квартиры города девятилетнего мальчика с колото-резаными ранениями спины и живота, сообщили в региональном главке Следственного комитета России.
Из квартиры в Подольске госпитализировали мальчика с колотыми ранами
  • РИА Новости

«25 ноября 2020 года в медицинское учреждение г. о. Подольска госпитализирован из квартиры девятилетний мальчик с пятью колото-резаными ранениями в области живота и спины. По факту покушения на убийство малолетнего... возбуждено уголовное дело», — говорится в пресс-релизе.

По данным следствия, мальчик с 2013 года проживал под опекой местной жительницы. В ходе расследования будет дана правовая оценка действиям или бездействию органов опеки и попечительства.

Следствие назначило экспертизы и проводит допросы, принимаются меры для задержания причастных к преступлению лиц.

Ранее на Сахалине арестовали родителей погибшего шестимесячного ребёнка.

Как писала газета «Известия», по предварительным данным, младенец умер от обезвоживания.

Ошибка в тексте? Выделите её и нажмите «Ctrl + Enter»
Подписывайся на нас в TikTok
Подписывайся на насв TikTok
Новости smi2.ru
Загрузка...
Сегодня в СМИ
  • Лента новостей
  • Картина дня
Все новости
Загрузка...
18+

© Автономная некоммерческая организация «ТВ-Новости», 2005—2020 гг. Все права защищены.

Сетевое издание rt.com зарегистрировано Роскомнадзором 21 декабря 2016 г., свидетельство Эл № ФС 77-68119

Главный редактор: Симоньян М. С. Адрес редакции: Москва, Боровая улица, 3к1. Телефон: +7 499 750-00-75 доб. 1200 E-mail: info@rttv.ru

Политика АНО «ТВ-Новости» в отношении обработки персональных данных

Организации, признанные экстремистскими и запрещённые на территории РФ

Данный сайт использует файлы cookies

Подтвердить