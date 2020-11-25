На Сахалине арестованы родители погибшего шестимесячного ребёнка

На Сахалине родителей умершего младенца заключили под стражу.

Об этом сообщает astv.ru со ссылкой на данные СУ СК России по Сахалинской области.

Обоим родителям предъявлено обвинение в совершении преступления, предусмотренного пп. «в», «д» ч. 2 ст. 105 УК России.

Согласно результатам судебно-медицинского исследования, предварительной причиной смерти шестимесячного ребёнка явилось обезвоживание организма.

Ранее газета «Известия» сообщала, что на Сахалине завели дело по факту смерти полугодовалого младенца.