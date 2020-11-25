На Сахалине арестованы родители погибшего шестимесячного ребёнка
- РИА Новости
Об этом сообщает astv.ru со ссылкой на данные СУ СК России по Сахалинской области.
Обоим родителям предъявлено обвинение в совершении преступления, предусмотренного пп. «в», «д» ч. 2 ст. 105 УК России.
Согласно результатам судебно-медицинского исследования, предварительной причиной смерти шестимесячного ребёнка явилось обезвоживание организма.
Ранее газета «Известия» сообщала, что на Сахалине завели дело по факту смерти полугодовалого младенца.