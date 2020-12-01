В Татарстане задержали подозреваемого в убийстве 26 пожилых женщин

Короткая ссылка
В Татарстане задержали мужчину, которого подозревают в убийстве 26 пожилых женщин в 2011—2012 годах. Об этом сообщили в Следственном комитете России.
В Татарстане задержали подозреваемого в убийстве 26 пожилых женщин
  • РИА Новости

Следователи выяснили, что преступления на территории 12 субъектов Центрального, Приволжского и Уральского федеральных округов совершил один и тот же человек.

«В результате кропотливой и планомерной работы следственно-оперативной группы... установлен 38-летний житель Казани Радик Тагиров. Мужчина, работающий слесарем, ранее судим в 2009 году за кражу», — говорится в сообщении официального представителя СК Светланы Петренко.

Отмечается, что подозреваемый даёт признательные показания. У него получены образцы биологического материала, по которым назначена генетическая экспертиза.

Ранее сотрудники правоохранительных органов задержали женщину, подозреваемую в убийстве матери и четырёхлетнего ребёнка в Саратове.

Ошибка в тексте? Выделите её и нажмите «Ctrl + Enter»
Подписывайся на нас в TikTok
Подписывайся на насв TikTok
Ранее на эту тему:
Новости smi2.ru
Загрузка...
Сегодня в СМИ
  • Лента новостей
  • Картина дня
Все новости
Загрузка...
18+

© Автономная некоммерческая организация «ТВ-Новости», 2005—2020 гг. Все права защищены.

Сетевое издание rt.com зарегистрировано Роскомнадзором 21 декабря 2016 г., свидетельство Эл № ФС 77-68119

Главный редактор: Симоньян М. С. Адрес редакции: Москва, Боровая улица, 3к1. Телефон: +7 499 750-00-75 доб. 1200 E-mail: info@rttv.ru

Политика АНО «ТВ-Новости» в отношении обработки персональных данных

Организации, признанные экстремистскими и запрещённые на территории РФ

Данный сайт использует файлы cookies

Подтвердить