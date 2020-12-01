В Татарстане задержали подозреваемого в убийстве 26 пожилых женщин
- РИА Новости
Следователи выяснили, что преступления на территории 12 субъектов Центрального, Приволжского и Уральского федеральных округов совершил один и тот же человек.
«В результате кропотливой и планомерной работы следственно-оперативной группы... установлен 38-летний житель Казани Радик Тагиров. Мужчина, работающий слесарем, ранее судим в 2009 году за кражу», — говорится в сообщении официального представителя СК Светланы Петренко.
Отмечается, что подозреваемый даёт признательные показания. У него получены образцы биологического материала, по которым назначена генетическая экспертиза.
Ранее сотрудники правоохранительных органов задержали женщину, подозреваемую в убийстве матери и четырёхлетнего ребёнка в Саратове.