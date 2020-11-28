В Волгограде арестован фигурант дела об убийстве из-за ссоры в чате

Короткая ссылка
Центральный районный суд Волгограда избрал меру пресечения сестре обвиняемого в убийстве мужчины из-за ссоры в родительском чате, а также её мужу, сообщила глава объединённой пресс-службы судов общей юрисдикции региона Екатерина Вальковская.
В Волгограде арестован фигурант дела об убийстве из-за ссоры в чате
  • РИА Новости

«Ей избрана мера пресечения в виде запрета на определённые действия, принимая во внимание, что у неё двое маленьких детей... Он арестован на два месяца — до 24 января», — цитирует её РИА Новости.

Мужчина подозревается в покушении на причинение тяжкого вреда здоровью, а его супруга — в подстрекательстве. Они были задержаны в пятницу, 27 ноября.

По решению суда женщине запрещено пользоваться телефоном и интернетом, общаться с другими фигурантами дела и покидать квартиру с 21:00 до 10:00.

В начале ноября в Волгограде скончался мужчина, которого избили после конфликта в родительском чате. СМИ сообщали, что причиной ссоры с матерью одной из школьниц стало предложение Романа Гребенюка перенести срок выполнения домашнего задания, потому что не все дети успевали за школьной программой. На следующий день после конфликта мужчине проломил голову кастетом брат женщины. Гребенюк впал в кому и спустя неделю скончался.

Ошибка в тексте? Выделите её и нажмите «Ctrl + Enter»
Подписывайтесь на наш канал в Яндекс.Дзен
Новости smi2.ru
Загрузка...
Сегодня в СМИ
  • Лента новостей
  • Картина дня
Все новости
Загрузка...
18+

© Автономная некоммерческая организация «ТВ-Новости», 2005—2020 гг. Все права защищены.

Сетевое издание rt.com зарегистрировано Роскомнадзором 21 декабря 2016 г., свидетельство Эл № ФС 77-68119

Главный редактор: Симоньян М. С. Адрес редакции: Москва, Боровая улица, 3к1. Телефон: +7 499 750-00-75 доб. 1200 E-mail: info@rttv.ru

Политика АНО «ТВ-Новости» в отношении обработки персональных данных

Организации, признанные экстремистскими и запрещённые на территории РФ

Данный сайт использует файлы cookies

Подтвердить