В Волгограде арестован фигурант дела об убийстве из-за ссоры в чате

Центральный районный суд Волгограда избрал меру пресечения сестре обвиняемого в убийстве мужчины из-за ссоры в родительском чате, а также её мужу, сообщила глава объединённой пресс-службы судов общей юрисдикции региона Екатерина Вальковская.

«Ей избрана мера пресечения в виде запрета на определённые действия, принимая во внимание, что у неё двое маленьких детей... Он арестован на два месяца — до 24 января», — цитирует её РИА Новости.

Мужчина подозревается в покушении на причинение тяжкого вреда здоровью, а его супруга — в подстрекательстве. Они были задержаны в пятницу, 27 ноября.

По решению суда женщине запрещено пользоваться телефоном и интернетом, общаться с другими фигурантами дела и покидать квартиру с 21:00 до 10:00.

В начале ноября в Волгограде скончался мужчина, которого избили после конфликта в родительском чате. СМИ сообщали, что причиной ссоры с матерью одной из школьниц стало предложение Романа Гребенюка перенести срок выполнения домашнего задания, потому что не все дети успевали за школьной программой. На следующий день после конфликта мужчине проломил голову кастетом брат женщины. Гребенюк впал в кому и спустя неделю скончался.