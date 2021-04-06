Ещё в двух ТЦ Москвы заработают пункты вакцинации от COVID-19
- РИА Новости
Об этом сообщает ФАН со ссылкой на пресс-службу Комплекса социального развития Москвы.
Пункты вакцинации заработают в торговых центрах «Эльбрус» в Южном административном округе и «Парк-хаус» в Северо-Восточном. Посетить их можно с 7 апреля.
«Традиционно сделать прививку там смогут все желающие старше 18 лет без предварительной записи. С собой необходимо иметь только паспорт и полис ОМС (при наличии)», — уточнили в пресс-службе.
Ранее врач-иммунолог доктор медицинских наук Владислав Жемчугов в беседе с НСН прокомментировал ситуацию с COVID-19 в Москве.