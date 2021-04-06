Ещё в двух ТЦ Москвы заработают пункты вакцинации от COVID-19

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Столичные власти расширили список мест, где можно сделать прививку от COVID-19. В перечень попали ещё два торговых центра.
Ещё в двух ТЦ Москвы заработают пункты вакцинации от COVID-19
  • РИА Новости

Об этом сообщает ФАН со ссылкой на пресс-службу Комплекса социального развития Москвы.

Пункты вакцинации заработают в торговых центрах «Эльбрус» в Южном административном округе и «Парк-хаус» в Северо-Восточном. Посетить их можно с 7 апреля.

«Традиционно сделать прививку там смогут все желающие старше 18 лет без предварительной записи. С собой необходимо иметь только паспорт и полис ОМС (при наличии)», — уточнили в пресс-службе.

Ранее врач-иммунолог доктор медицинских наук Владислав Жемчугов в беседе с НСН прокомментировал ситуацию с COVID-19 в Москве.

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