Володин отметил необходимость дополнительных мер для борьбы с лихачами

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Госдума в весеннюю сессию рассмотрит вопросы касательно ужесточения наказания за пьяное вождение.
Володин отметил необходимость дополнительных мер для борьбы с лихачами
  • Pixabay

Как сообщил спикер Госдумы Вячеслав Володин в своём Telegram-канале, «ситуации, когда водитель систематически совершает правонарушения и не несёт наказания до момента, пока не пострадают люди, недопустимы».

Он отметил, что существующего механизма воздействия на таких лихачей недостаточно.

«Их не пугают штрафы, какими бы высокими они ни были», — заявил он.

Володин сообщил, что в течение весенней сессии в приоритетном порядке будут рассмотрены вопросы «повышения ответственности за вождение автомобиля в нетрезвом состоянии».

По его словам, подобные шаги должны помочь уменьшить аварии на дорогах и сократить «количество жертв от пьяного водителя».

«Необходимо продумать дополнительные меры, чтобы законодательство в этой сфере работало более эффективно», — добавил он.

Ранее сообщалось, что правительство внесло в Госдуму законопроект об увеличении наказания за повторное вождение в нетрезвом виде до трёх лет заключения.

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