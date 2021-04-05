В Госдуму внесли проект увеличения наказания за повторное пьяное вождение

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Правительство внесло в Госдуму законопроект об увеличении наказания за повторное вождение в нетрезвом виде до трёх лет заключения.
В Госдуму внесли проект увеличения наказания за повторное пьяное вождение
  • РИА Новости

Об этом информирует РИА Новости со ссылкой на документ, опубликованный в базе данных нижней палаты парламента.

В пояснительной записке отмечается, что статистика свидетельствует об «устойчивой тенденции роста повторных преступлений» и неэффективности существующего наказания.

Также проект предполагает увеличение штрафа от 300 до 500 тыс. рублей вместо нынешних 200—300 тыс. либо «в размере заработной платы или иного дохода осуждённого за период от двух до трёх лет взамен от одного года до двух лет».

В ноябре 2020 года сообщалось, что МВД выступило за конфискацию автомобилей за повторную нетрезвую езду.

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