МВД выступило за конфискацию автомобилей за повторную нетрезвую езду

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Министр внутренних дел России Владимир Колокольцев в эфире телеканала «Россия 1» заявил, что МВД выступает за конфискацию транспортного средства за повторное управление в пьяном виде.
МВД выступило за конфискацию автомобилей за повторную нетрезвую езду
  • РИА Новости

«Министерство внутренних дел на заседании Госсовета выступило инициатором конфискации автотранспортного средства при повторном управлении в пьяном виде», — приводит его слова портал «Вести.Ru».

Колокольцев добавил, что в министерстве надеются, что в новой редакции Кодекса об административных правонарушениях будет учтена эта позиция.

Глава МВД добавил, что такая мера является вынужденной, без неё «не обойтись».

Также Колокольцев заявил, что ведомство выступает категорически против снижения нештрафуемого порога превышения скорости с 20 до 10 км/ч.

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