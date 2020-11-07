МВД выступило против снижения нештрафуемого порога превышения скорости
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Об этом он заявил в эфире телеканала «Россия 1».
«Мы категорические противники такого нововведения — сокращения нештрафуемого порога с 20 до 10 км/ч», — цитирует его Интерфакс.
По словам Колокольцева, позиция МВД учтена в новой редакции Кодекса об административных правонарушениях. Министр добавил, что «даже величина штрафа не меняется».
В декабре 2019 года директор Национального общественного центра безопасности движения Сергей Канаев в беседе с ФАН прокомментировал предложение снизить нештрафуемый порог превышения скорости.