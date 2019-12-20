Эксперт прокомментировал предложение снизить нештрафуемый порог превышения скорости

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Директор Национального общественного центра безопасности движения Сергей Канаев в беседе с ФАН прокомментировал заявление вице-премьера Максима Акимова о том, что нештрафуемый порог превышения скорости будет понижен в России с 20 км/ч до 10 км/ч.
Эксперт прокомментировал предложение снизить нештрафуемый порог превышения скорости
  • © РИА Новости

«Кое-где скорость стоило бы снизить не просто на 10, но и на 20 и даже на 30 км/ч, а где-то, наоборот, увеличить», — сказал Канаев.

По его словам, мир идёт по пути комплексного решения проблем с безопасностью дорожного движения и не делает акцент только на ограничении скорости.

«Здесь и грамотная организация пешеходных переходов, и оснащение трасс, и многое другое», — добавил он.

Ранее автоэксперт Дмитрий Попов в беседе с Nation News прокомментировал идею появления в России электронной формы договора купли-продажи автомобилей.

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