Эксперт прокомментировал предложение снизить нештрафуемый порог превышения скорости

Директор Национального общественного центра безопасности движения Сергей Канаев в беседе с ФАН прокомментировал заявление вице-премьера Максима Акимова о том, что нештрафуемый порог превышения скорости будет понижен в России с 20 км/ч до 10 км/ч.

«Кое-где скорость стоило бы снизить не просто на 10, но и на 20 и даже на 30 км/ч, а где-то, наоборот, увеличить», — сказал Канаев.

По его словам, мир идёт по пути комплексного решения проблем с безопасностью дорожного движения и не делает акцент только на ограничении скорости.

«Здесь и грамотная организация пешеходных переходов, и оснащение трасс, и многое другое», — добавил он.

Ранее автоэксперт Дмитрий Попов в беседе с Nation News прокомментировал идею появления в России электронной формы договора купли-продажи автомобилей.