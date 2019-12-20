Эксперт прокомментировал предложение снизить нештрафуемый порог превышения скорости
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«Кое-где скорость стоило бы снизить не просто на 10, но и на 20 и даже на 30 км/ч, а где-то, наоборот, увеличить», — сказал Канаев.
По его словам, мир идёт по пути комплексного решения проблем с безопасностью дорожного движения и не делает акцент только на ограничении скорости.
«Здесь и грамотная организация пешеходных переходов, и оснащение трасс, и многое другое», — добавил он.
Ранее автоэксперт Дмитрий Попов в беседе с Nation News прокомментировал идею появления в России электронной формы договора купли-продажи автомобилей.