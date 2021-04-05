В Госдуме оценили проект об увеличении наказания за пьяное вождение

Первый зампред комитета Госдумы по госстроительству и законодательству, автоэксперт Вячеслав Лысаков прокомментировал в беседе с RT внесение законопроекта об ужесточении наказания за повторное вождение в нетрезвом виде до трёх лет заключения.

По его мнению, данная инициатива мало что изменит.

«Тем более реальные сроки лишения свободы суды, как правило, не дают. Если это первая уголовная судимость человека, то ограничиваются штрафом либо принудительными работами в рамках санкций, которыми статья располагает», — заявил он.

При этом Лысаков подчеркнул важность борьбы с вождением в нетрезвом виде и напомнил о другой мере, которая, как он считает, станет более действенным решением.

«Правительство в прошлом созыве вносило хороший законопроект о залоге за возврат транспортного средства пьяных водителей... По данным МВД, у нас только 30% платят штраф, остальные отделываются лёгким испугом — лишением прав управления транспортным средствам. Если пьяных водителей заставить уже после решения суда платить 30 тыс. рублей (сумма, равная штрафу), то в случае признания виновности деньги автоматически ушли бы в региональный бюджет. Это была бы очень мощная мотивация... если бы автомобиль нужно было выкупать в случае пьяного вождения», — считает Лысаков.

Ранее российское правительство внесло в Госдуму проект закона об увеличении наказания за повторное вождение в нетрезвом виде.