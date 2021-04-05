В Самарской области прокомментировали ход вакцинации

В Самарской области 130,5 тыс. жителей полностью закончили вакцинацию от коронавирусной инфекции COVID-19.

О ходе прививочной кампании на заседании регионального оперативного штаба доложил глава областного Минздрава Армен Бенян, передаёт sova.info.

Отмечается, что в регион поступило ещё 19,2 тыс. доз вакцины. В настоящий момент 19 фельдшерских мобильных пунктов готовятся к работе в отдалённых населённых пунктах.

В течение пяти дней ожидается поступление следующих партий вакцины.

Ранее врач-иммунолог доктор медицинских наук Владислав Жемчугов в беседе с НСН прокомментировал ситуацию с COVID-19 в Москве.