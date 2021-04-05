Пульмонолог оценил важность вакцинации

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Главный внештатный специалист, пульмонолог Минздрава России Сергей Авдеев оценил важность вакцинации.
Пульмонолог оценил важность вакцинации
  • Reuters

«Вакцинация всегда была самым надёжным способом профилактики инфекционных заболеваний. Если у человека есть хронические заболевания, болезни сердечно-сосудистой системы, диабет, то вакцинация от COVID-19 может спасти жизнь, потому что именно эти люди находятся в группе особого риска», — заявил он в беседе со «Взглядом».

По его словам, то же самое касается пожилых людей, которые часто переносят коронавирус в тяжёлой форме.

Ранее врач-иммунолог доктор медицинских наук Владислав Жемчугов в беседе с НСН прокомментировал ситуацию с COVID-19 в Москве.

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