Больница имени Семашко в Петербурге возобновляет приём плановых пациентов

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Больница имени Семашко в Санкт-Петербурге возобновляет приём плановых пациентов после работы с коронавирусными больными.
Больница имени Семашко в Петербурге возобновляет приём плановых пациентов
  • © РИА Новости / Алексей Майшев

Об этом сообщают «Невские новости» со ссылкой на пресс-службу Смольного.

2 апреля вновь открылись акушерское отделение и отделение реабилитации, 5 апреля — терапевтическое, кардиологическое и неврологическое.

6 апреля все отделения возобновят плановый приём.

«При этом больница остаётся в состоянии готовности к быстрому перепрофилированию в инфекционный стационар. Сохраняются внешние санпропускники. В наличии имеются средства индивидуальной защиты для врачей», — уточнили в Смольном.

Ранее врач-иммунолог доктор медицинских наук Владислав Жемчугов в беседе с НСН прокомментировал ситуацию с COVID-19 в Москве.

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