Больница имени Семашко в Петербурге возобновляет приём плановых пациентов
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Об этом сообщают «Невские новости» со ссылкой на пресс-службу Смольного.
2 апреля вновь открылись акушерское отделение и отделение реабилитации, 5 апреля — терапевтическое, кардиологическое и неврологическое.
6 апреля все отделения возобновят плановый приём.
«При этом больница остаётся в состоянии готовности к быстрому перепрофилированию в инфекционный стационар. Сохраняются внешние санпропускники. В наличии имеются средства индивидуальной защиты для врачей», — уточнили в Смольном.
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