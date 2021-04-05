Путин уточнил основания для возбуждения дел о сбыте наркотиков
- РИА Новости
«Не может служить основанием для возбуждения уголовных дел о преступлениях, предусмотренных статьями 228.1 и 228.4 Уголовного кодекса России... сам факт нахождения лица в состоянии наркотического опьянения или обнаружения в теле человека наркотических средств, психотропных веществ или их аналогов в отсутствие достаточных данных, указывающих на факт их передачи», — говорится в тексте документа.
В феврале Путин подписал закон о введении наказания до 15 лет тюрьмы за склонение в интернете к употреблению наркотиков.
Он также потребовал жёстко и бескомпромиссно бороться с наркобизнесом.