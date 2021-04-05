Путин уточнил основания для возбуждения дел о сбыте наркотиков

Короткая ссылка
Президент России Владимир Путин подписал закон, уточняющий основания для возбуждения уголовных дел о сбыте наркотических и психотропных средств и их аналогов. Документ опубликован на официальном интернет-портале правовой информации.
Путин уточнил основания для возбуждения дел о сбыте наркотиков
  • РИА Новости

«Не может служить основанием для возбуждения уголовных дел о преступлениях, предусмотренных статьями 228.1 и 228.4 Уголовного кодекса России... сам факт нахождения лица в состоянии наркотического опьянения или обнаружения в теле человека наркотических средств, психотропных веществ или их аналогов в отсутствие достаточных данных, указывающих на факт их передачи», — говорится в тексте документа.

В феврале Путин подписал закон о введении наказания до 15 лет тюрьмы за склонение в интернете к употреблению наркотиков.

Он также потребовал жёстко и бескомпромиссно бороться с наркобизнесом.

Ошибка в тексте? Выделите её и нажмите «Ctrl + Enter»
Добавьте RT в список ваших источников
Ранее на эту тему:
Новости smi2.ru
Загрузка...
Сегодня в СМИ
  • Лента новостей
  • Картина дня
Все новости
Загрузка...
18+

© Автономная некоммерческая организация «ТВ-Новости», 2005—2021 гг. Все права защищены.

Сетевое издание rt.com зарегистрировано Роскомнадзором 21 декабря 2016 г., свидетельство Эл № ФС 77-68119

Главный редактор: Симоньян М. С. Адрес редакции: 111020, Москва, Боровая улица, 3к1. Телефон: +7 499 750-00-75 доб. 1200 E-mail: info@rttv.ru

Политика АНО «ТВ-Новости» в отношении обработки персональных данных

Организации, признанные экстремистскими и запрещённые на территории РФ

Данный сайт использует файлы cookies

Подтвердить