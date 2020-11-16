Путин потребовал жёстко и бескомпромиссно бороться с наркобизнесом
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По его словам, ситуация в этой сфере остаётся сложной, по всем фронтам необходимо действовать более активно и наступательно.
«Одно из приоритетных направлений — это продолжение жёсткой, бескомпромиссной борьбы с наркобизнесом по линии правоохранительных органов и спецслужб», — сказал глава государства.
Ранее секретарь Совбеза Николай Патрушев отметил, что рост наркомании в стране удалось приостановить.