Путин потребовал жёстко и бескомпромиссно бороться с наркобизнесом

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Правоохранительные органы должны бороться с наркобизнесом жёстко и бескомпромиссно, заявил президент Владимир Путин на заседании Совета безопасности России.
Путин потребовал жёстко и бескомпромиссно бороться с наркобизнесом
  • © РИА Новости / Алексей Никольский

По его словам, ситуация в этой сфере остаётся сложной, по всем фронтам необходимо действовать более активно и наступательно.

«Одно из приоритетных направлений — это продолжение жёсткой, бескомпромиссной борьбы с наркобизнесом по линии правоохранительных органов и спецслужб», — сказал глава государства.

Ранее секретарь Совбеза Николай Патрушев отметил, что рост наркомании в стране удалось приостановить.

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