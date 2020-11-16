Путин потребовал жёстко и бескомпромиссно бороться с наркобизнесом

Правоохранительные органы должны бороться с наркобизнесом жёстко и бескомпромиссно, заявил президент Владимир Путин на заседании Совета безопасности России.

По его словам, ситуация в этой сфере остаётся сложной, по всем фронтам необходимо действовать более активно и наступательно.

«Одно из приоритетных направлений — это продолжение жёсткой, бескомпромиссной борьбы с наркобизнесом по линии правоохранительных органов и спецслужб», — сказал глава государства.

Ранее секретарь Совбеза Николай Патрушев отметил, что рост наркомании в стране удалось приостановить.