В Совбезе заявили о приостановке роста наркомании в России

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Секретарь российского Совета безопасности Николай Патрушев заявил, что рост наркомании в России удалось приостановить.
В Совбезе заявили о приостановке роста наркомании в России
  • © Сергей Гунеев
  • РИА Новости

«Реализация Стратегии государственной антинаркотической политики Российской Федерации до 2020 года позволила в целом стабилизировать в стране наркоситуацию и приостановить рост наркомании», — цитирует его ТАСС.

Соответствующее заявление он сделал во время выступления по видеосвязи на совещании по вопросам обеспечения национальной безопасности в ЦФО.

Ранее в ФСБ сообщили о задержании преступной группы, сбывающей наркотики в особо крупных размерах на Дальнем Востоке.

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