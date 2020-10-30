В Совбезе заявили о приостановке роста наркомании в России

Секретарь российского Совета безопасности Николай Патрушев заявил, что рост наркомании в России удалось приостановить.

«Реализация Стратегии государственной антинаркотической политики Российской Федерации до 2020 года позволила в целом стабилизировать в стране наркоситуацию и приостановить рост наркомании», — цитирует его ТАСС.

Соответствующее заявление он сделал во время выступления по видеосвязи на совещании по вопросам обеспечения национальной безопасности в ЦФО.

Ранее в ФСБ сообщили о задержании преступной группы, сбывающей наркотики в особо крупных размерах на Дальнем Востоке.