В Совбезе заявили о приостановке роста наркомании в России
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- РИА Новости
«Реализация Стратегии государственной антинаркотической политики Российской Федерации до 2020 года позволила в целом стабилизировать в стране наркоситуацию и приостановить рост наркомании», — цитирует его ТАСС.
Соответствующее заявление он сделал во время выступления по видеосвязи на совещании по вопросам обеспечения национальной безопасности в ЦФО.
Ранее в ФСБ сообщили о задержании преступной группы, сбывающей наркотики в особо крупных размерах на Дальнем Востоке.