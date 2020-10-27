Сотрудники ФСБ задержали наркоторговцев на Дальнем Востоке

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В ФСБ сообщили о задержании преступной группы, сбывающей наркотики в особо крупных размерах на Дальнем Востоке.
Сотрудники ФСБ задержали наркоторговцев на Дальнем Востоке
  • РИА Новости

Об этом пишет РИА Новости.

«Выявлена и пресечена противоправная деятельность межрегиональной преступной группы, специализирующейся на сбыте особо крупных партий наркотических средств в Дальневосточном федеральном округе», — указали в спецслужбе.

Уточняется, что в рамках проведённой сотрудниками ФСБ операции было изъято более 80 тыс. разовых доз наркотических средств. Общая стоимость изъятого «превышает 23 млн рублей».

Следственным подразделением УФСБ России по Амурской области возбуждено уголовное дело.

Ранее сайт progorod43 сообщал, что в Кировской области обезвредили группу подозреваемых в торговле наркотиками в нескольких регионах.

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