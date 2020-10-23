В Мурманске задержали торговца наркотиками в теневом сегменте интернета

В Мурманске сотрудники ФСБ задержали 21-летнего уроженца Тверской области, торговавшего наркотиками в теневом сегменте интернета.

Об этом сообщает Nord-News.

У мужчины изъяли партию психотропного вещества в особо крупном размере, приготовленную и расфасованную для реализации через межрегиональную электронную площадку.

«Возбуждено уголовное дело по ч. 3 ст. 30, ч. 5 ст. 228.1 УК «Незаконный сбыт психотропных веществ в особо крупном размере», — сообщили в пресс-службе УФСБ по Мурманской области.

Следственные действия продолжаются.

Ранее сайт progorod43 сообщал, что в Кировской области обезвредили группу подозреваемых в торговле наркотиками в нескольких регионах.