Госдума приняла закон о штрафах за пропаганду наркотиков в интернете

Госдума приняла в третьем, окончательном чтении закон о штрафах до 1,5 млн рублей за пропаганду наркотиков в интернете. Об этом сообщается на сайте нижней палаты парламента.

Согласно документу, максимальный штраф возможен для юридических лиц. Также судья сможет в административном порядке приостановить деятельность юрлица на срок до 90 суток. Для граждан штрафы могут составить от 5 тыс. до 30 тыс. рублей.

Кроме того, ужесточается наказание для операторов связи, которые несвоевременно блокируют доступ к таким онлайн-ресурсам. Для должностных лиц предусмотрен штраф до 30 тыс. рублей, для юридических — до 500 тыс. рублей, а при повторном нарушении в течение года — до 50 тыс. и 800 тыс. рублей соответственно.

В феврале президент России Владимир Путин поручил «перекрыть доступ» к сайтам с пропагандой наркотиков.